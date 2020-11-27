Аль-Маядин сообщил о причастности тель-Авива к убийству иранского ученого

Бывший гендиректор министерства стратегического планирования Йоси Купервассер заявил, что к убийству руководителя организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана причастны только Тель-Авив и Вашингтон, пишет телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на израильские СМИ.

По словам Купервассера Фахризаде был Касемом Сулеймани иранской ядерной программы.

Кроме того, телеканал указал на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который сказал "на этой неделе проделал много работы, но не могу рассказать обо всех".

"Этими замечаниями Нетаньяху косвенно ссылается на возможное участие Израиля в убийстве иранского ученого-ядерщика Фахризаде", пишет Аль-Маядин.

Ранее в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.