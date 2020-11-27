27 нояб. 2020 г., 21:51
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News Code: 84126010
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Иран отомстит за убийство выдающегося иранского ученого, заявил Галибаф

Иран отомстит за убийство выдающегося иранского ученого, заявил Галибаф

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Иранский народ в свое время даст решительный ответ виновным в убийстве Мохсена Фахризаде, заявил Председатель иранского парламента Мохаммад Бадер Галибаф, осудив убийство руководителя организации исследований и инноваций при министерстве обороны.

"Убийство выдающегося иранского ученого Мохсена Фахризаде еще раз обнажило уродливое лицо, полное ненависти и злобы сионистского режима и глобального высокомерия по отношению к иранской нации", заявил Фахризаде.

Ранее в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.

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