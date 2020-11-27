В убийстве ведущего иранского ученого прослеживается след Израиля, заявил Зариф

" Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников", написал Зариф в своем Twitter.

Кроме того, глава иранской дипломатии призвал международное сообщество осудить это преступление.

Ранее в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.