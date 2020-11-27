Аракчи раскрыл подробности обмена заключенными между Ираном и Австралией

"В среду, 25 ноября 2020 года, трое иранских заключенных, удерживаемых в Таиланде, были обменены на австралийского заключенного в Тегеране в результате интенсивной дипломатической работы с Таиландом и Австралией, продолжавшейся более года", сказал Аракчи.

Аракчи добавил, что он сам лично отправился в аэропорт во время обмена пленными, чтобы сделать окончательные приготовления и убедиться, что многолетние усилия иранских дипломатов и сотни часов политических консультаций дали результаты.

По его словам, обмен пленными является обычной и принятой международными нормами процедурой и подобный обмен никоим образом не нарушает суверенитет Судебной власти. "Во всех странах после завершения судебных процедур и приговора человека к тюремному заключению открывается возможность для обмена. В нашей стране это возможно с одобрения Высшего совета национальной безопасности. В других странах действуют соответствующие процедуры", уточнил он.

За последний год, добавил дипломат, МИД Ирана принял меры по крайней мере в отношении пяти случаев обмена пленными. "Состоялись обмены с США, Францией, Таиландом и Австралией, которые привели к освобождению восьми иранцев ", резюмировал он.