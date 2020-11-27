Военно-морская мощь Ирана — залог стабильности в регионе

В заявлении, опубликованном по случаю Дня военно-морского флота армии Исламской Республики Иран, подчеркнуто необходимость использования всех средств для оснащения военно-морских сил.

В нем говорится, что военно-морское превосходство Ирана в экстерриториальных и международных водах обязано революционной решимости командиров, менеджеров и храбрых бойцов ВМФ.

В Минобороны также приветствовали достижения экспертов оборонной промышленности страны, отметив, что враги прекрасно понимают, что, если они совершат какую-либо ошибку, они получат решительный ответ со стороны ВМС Ирана.