27 нояб. 2020 г., 14:31
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News Code: 84125650
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Военно-морская мощь Ирана — залог стабильности в регионе

Военно-морская мощь Ирана — залог стабильности в регионе

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Военно-морская и оборонительная мощи Ирана, как точка доверия и уверенности в иранской нации, является якорем стабильности и прочной безопасности в стратегическом регионе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом говорится в заявление Минобороны Ирана, опубликованном в пятницу.

В заявлении, опубликованном по случаю Дня военно-морского флота армии Исламской Республики Иран, подчеркнуто необходимость использования всех средств для оснащения военно-морских сил.

В нем говорится, что военно-морское превосходство Ирана в экстерриториальных и международных водах обязано революционной решимости командиров, менеджеров и храбрых бойцов ВМФ.

В Минобороны также приветствовали достижения экспертов оборонной промышленности страны, отметив, что враги прекрасно понимают, что, если они совершат какую-либо ошибку, они получат решительный ответ со стороны ВМС Ирана.

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