27 нояб. 2020 г., 14:21
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Фонд Махак занял первое место в мире в кампании по повышению осведомленности о раке

Фонд Махак занял первое место в мире в кампании по повышению осведомленности о раке

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Благотворительный фонд Махак занял первое место в мире в кампании по повышению осведомленности о раке среди 1100 членов международного общества по борьбе с раком (UICC) из 170 стран.

Из 1100 членов международного общества по борьбе с раком благотворительный фонд Махак из Ирана вместе с 4 фондами из Сингапура, Кении, Нигерии и Кипра вышли в финал лучших фондов в мире в кампании по повышению осведомленности о раке.

В итоге международное общество по борьбе с раком объявил иранский фонд Махак самым успешным в кампании по повышению осведомленности о раке среди 1100 членов UICC из 170 стран мира.

Глава «Махак» Арасб Ахмадиан заявил, что фонд стремится к раннему выявлению рака, которое обеспечивает менее болезненное, более дешевое и эффективное лечение для пациентов.

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