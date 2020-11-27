Фонд Махак занял первое место в мире в кампании по повышению осведомленности о раке

Из 1100 членов международного общества по борьбе с раком благотворительный фонд Махак из Ирана вместе с 4 фондами из Сингапура, Кении, Нигерии и Кипра вышли в финал лучших фондов в мире в кампании по повышению осведомленности о раке.

В итоге международное общество по борьбе с раком объявил иранский фонд Махак самым успешным в кампании по повышению осведомленности о раке среди 1100 членов UICC из 170 стран мира.

Глава «Махак» Арасб Ахмадиан заявил, что фонд стремится к раннему выявлению рака, которое обеспечивает менее болезненное, более дешевое и эффективное лечение для пациентов.