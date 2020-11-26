26 нояб. 2020 г., 18:22
Journalist ID: 2388
News Code: 84125112
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Планируется экспорт нефтехимической промышленности в размере 25 млрд долларов в 2021 году

Планируется экспорт нефтехимической промышленности в размере 25 млрд долларов в 2021 году

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что с завершением оставшихся планов «производственного скачка» нефтехимической отрасли в 2021 году, общая мощность этого сектора с увеличением на 80% по сравнению с 2013 годом, достигнет 100 млн. тонн в год на сумму 25 млрд долларов.

Бижан Зангане сегодня в четверг на церемонии эксплуатации национальных проектов Министерства нефти, которая прошла в режиме видеоконференции с присутствием Президента, отметил, что за последние семь лет производство в нефтехимической отрасли значительно выросло, и сегодня основная цель Министерства нефти в нефтехимическом секторе - выйти за рамки продажи сырой нефти, завершить цепочку создания стоимости и удовлетворить внутренние потребности.

По его словам, «третий скачок в отрасли уже начался: производство 133 миллионов тонн на сумму 37 миллиардов долларов США в конечном производстве запланировано на 2024 год, и большая часть проектов находится в стадии реализации».

«С начала этого года президент открыл пять нефтехимических проектов с инвестициями в размере почти 3 миллиардов долларов, а проект Lordegan по производству карбамида и аммиака, который действует сегодня, является шестым нефтехимическим проектом в этом году», - пояснил он.

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