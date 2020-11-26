26 нояб. 2020 г., 17:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84125068
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Самодостаточность Ирана в строительстве нефтегазовых вышек

Самодостаточность Ирана в строительстве нефтегазовых вышек

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Технический директор Иранского судостроительного и оффшорного промышленного комплекса (ISOICO) Хосейн Дехган сказал, что сегодня Иран самодостаточен в строительстве платформ, и в этом отношении страна не зависит от знаний зарубежных стран.

«ISOICO стал символом иранской веры и силы в регионе, и выполнение этих проектов в стране, помимо создания рабочих мест, также привело к значительной экономии денежных средств», - сказал он.

«Большая часть оборудования, используемого на нефтяных и газовых вышках производится в стране и это является гордостью судостроительной отрасли страны, ISOICO при участии многих отечественных компаний производит такие вышки», - указал он.

Компания ISOICO была основана в 1973 году с целью привлечь большую часть рынка для ремонта и строительства судов, в 37 км к западу от Бендер-Аббаса.

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