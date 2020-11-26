Самодостаточность Ирана в строительстве нефтегазовых вышек

«ISOICO стал символом иранской веры и силы в регионе, и выполнение этих проектов в стране, помимо создания рабочих мест, также привело к значительной экономии денежных средств», - сказал он.

«Большая часть оборудования, используемого на нефтяных и газовых вышках производится в стране и это является гордостью судостроительной отрасли страны, ISOICO при участии многих отечественных компаний производит такие вышки», - указал он.

Компания ISOICO была основана в 1973 году с целью привлечь большую часть рынка для ремонта и строительства судов, в 37 км к западу от Бендер-Аббаса.