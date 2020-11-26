Минздрав: Иран и Россия сотрудничают по поводу вакцины от коронавируса

«Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов", - сказала она.

Как отметила она, «планируется визит по приглашению российской стороны».

«В настоящее время вакцину от коронавируса производят четыре компании. Компании проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о своей работе по производству вакцины. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем одна или две компании будут испытивать вакцину на людях», - рассказала она.