МИД: Железная дорога Герат-Хаф - важное достижение для Ирана и Афганистана

В эксклюзивном интервью ИРНА в четверг Саид Хатибзаде сказал, что железная дорога соединит две страны по и станет важным достижением в двусторонних отношениях.

«Эта железная дорога соединяет Афганистан с Европой через Иран и облегчит многие наши торговые операции для бизнесменов», - отметил он.

Представитель министерства иностранных дел Ирана, отметив, что многие грузовики в настоящее время ожидают прибытия на афгано-иранскую границу или что некоторые из них испытывают трудности с передвижением, добавил: «Эта железная дорога изменит наши границы и может проложить путь к устойчивому развитию».

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана посетил Кабул, чтобы обсудить двусторонние вопросы с целью развития двусторонних отношений, а также предоставить возможности для их расширения, особенно в областях культурных средств массовой информации, общественной дипломатии и развития отношений между двумя странами.