26 нояб. 2020 г., 12:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84124724
0 Persons

МИД: Железная дорога Герат-Хаф - важное достижение для Ирана и Афганистана

МИД: Железная дорога Герат-Хаф - важное достижение для Ирана и Афганистана

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде назвал завершение строительства и эксплуатацию железной дороги Герат-Хаф большим и важным достижением для двух стран и назвал важным ее развитие.

В эксклюзивном интервью ИРНА в четверг Саид Хатибзаде сказал, что железная дорога соединит две страны по и станет важным достижением в двусторонних отношениях.

«Эта железная дорога соединяет Афганистан с Европой через Иран и облегчит многие наши торговые операции для бизнесменов», - отметил он.

Представитель министерства иностранных дел Ирана, отметив, что многие грузовики в настоящее время ожидают прибытия на афгано-иранскую границу или что некоторые из них испытывают трудности с передвижением, добавил: «Эта железная дорога изменит наши границы и может проложить путь к устойчивому развитию».

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана посетил Кабул, чтобы обсудить двусторонние вопросы с целью развития двусторонних отношений, а также предоставить возможности для их расширения, особенно в областях культурных средств массовой информации, общественной дипломатии и развития отношений между двумя странами.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =