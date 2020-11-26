Рухани: Иран дешевле может удовлетворить потребности региона и мира

«В ситуации, когда наши враги хотели изолировать нас, и в ситуации, когда они хотели разочаровать нас, через неделю мы видим открытие трех проектов стоимостью 30 000 миллиардов туманов», - отметил он.

«Экономика Ирана показала, что это большая и устойчивая экономика. Я не думаю, что какая-либо страна в регионе обладает такой мощью, с которой она может противостоять непрерывной войне», - сказал он.

«Благодаря своим огромным возможностям Иран может удовлетворить потребности региона и даже мира в некоторых случаях дешевле и проще», - заключил он.