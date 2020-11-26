Постпред Ирана: Односторонние принудительные меры - символ преступлений против человечности

Маджид Тахтарванчи поднял этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН в среду вечером на тему «Теперь односторонние действия».

«Односторонние принудительные меры, включая санкции, подрывает экономику, доступ к финансовым системам и иностранным резервам, и даже к продуктам питания и лекарствам», - отметил он.

«Хотя некоторые западные страны заявляют, что лекарства, продукты питания и другие гуманитарные товары освобождены от так называемых «умных» санкций, они наносят наибольший вред ни в чем не повинным людям и уязвимым группам общества», - сказал он.

«Санкции нацелены на детей, больных, пожилых и бедных с ужасными гуманитарными последствиями, которые могут стать гуманитарным кризисом», - сказал Тахт-Раванчи, ссылаясь на доклад Специального докладчика ООН по негативному влиянию санкций на права человека.

«Санкции очень опасны в контексте эпидемии коронавируса, потому что, если одна страна будет находиться под угрозой, другие страны не будут в безопасности», - заключил он.