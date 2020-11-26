26 нояб. 2020 г., 10:17
Journalist ID: 2388
News Code: 84124490
0 Persons

Постпред Ирана: Односторонние принудительные меры - символ преступлений против человечности

Постпред Ирана: Односторонние принудительные меры - символ преступлений против человечности

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи назвал санкции и односторонние действия явным символом преступлений против человечности и призвал международное сообщество незамедлительно принять меры, чтобы положить им конец.

Маджид Тахтарванчи поднял этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН в среду вечером на тему «Теперь односторонние действия».

«Односторонние принудительные меры, включая санкции, подрывает экономику, доступ к финансовым системам и иностранным резервам, и даже к продуктам питания и лекарствам», - отметил он.

«Хотя некоторые западные страны заявляют, что лекарства, продукты питания и другие гуманитарные товары освобождены от так называемых «умных» санкций, они наносят наибольший вред ни в чем не повинным людям и уязвимым группам общества», - сказал он.

«Санкции нацелены на детей, больных, пожилых и бедных с ужасными гуманитарными последствиями, которые могут стать гуманитарным кризисом», - сказал Тахт-Раванчи, ссылаясь на доклад Специального докладчика ООН по негативному влиянию санкций на права человека.

«Санкции очень опасны в контексте эпидемии коронавируса, потому что, если одна страна будет находиться под угрозой, другие страны не будут в безопасности», - заключил он.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 15 =