Иран стремится к братским отношениям со странами Персидского залива

"Рухани в среду провел телефонные переговоры с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани", сообщает пресс-служба иранского президента.

"Я надеюсь, что с новыми событиями в области международных отношений некоторые страны в регионе изменят свою враждебную политику и увидим усиление возможностей для диалога и достижения взаимопонимания внутри региона", сказал Рухани.

Он подчеркнул углубление сотрудничества двух стран в торгово-экономической области, отметив, что ускорение реализации соглашений между Тегераном и Дохой пойдет в пользу как двух стран, так и всего региона.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим улучшение условий в региональных отношениях", сказал Рухани, добавив, что страны региона могут решать свои проблемы путем диалога.