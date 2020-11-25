25 нояб. 2020 г., 21:51
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News Code: 84124194
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Иран стремится к братским отношениям со странами Персидского залива

Иран стремится к братским отношениям со странами Персидского залива

Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани назвал отношения между Тегераном Дохой дружественными и подчеркнул, что Исламской Республики Иран стремится к диалогу, взаимопониманию и братским отношениям со странами Персидского залива.

"Рухани в среду провел телефонные переговоры с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани", сообщает пресс-служба иранского президента.

"Я надеюсь, что с новыми событиями в области международных отношений некоторые страны в регионе изменят свою враждебную политику и увидим усиление возможностей для диалога и достижения взаимопонимания внутри региона", сказал Рухани.

Он подчеркнул углубление сотрудничества двух стран в торгово-экономической области, отметив, что ускорение реализации соглашений между Тегераном и Дохой пойдет в пользу как двух стран, так и всего региона.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим улучшение условий в региональных отношениях", сказал Рухани, добавив, что страны региона могут решать свои проблемы путем диалога.

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