Тегеран и Баку обсудили развитие двусторонних отношений

В ходе переговоров Зариф и Байрамов рассказали о последних событиях в двусторонних отношениях и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после войны.

Стороны в частности подчеркнули дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений в и развитие сотрудничества на международных форумах, Каспийском море и совместные проекты, стороны также обсудили конструкцию плотины Хода Афарин, железнодорожная линия Решт-Астара, международные транспортные коридоры север-юг и восток-запад, а также проведение совместной экономической комиссии двух стран и другие интересующие вопросы.

Стороны также назвали границы двух стран границами мира, дружбы и сотрудничества и подчеркнули на обеспечение их безопасности.