Рухани откроет три проекта в сфере нефтегазовой и нефтехимической отрасли

Завтра в присутствии президента в режиме видеоконференции будут открыты три крупных проекта в нефтегазовой и нефтехимической отрасли.

Стоит отметить, что Иран столкнулся с самыми жестокими нефтяными санкциями за последние 3 года, но эта экономическая война против иранского народа не могла остановить развитие добычи нефти в нашей стране.

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе привел к одностороннему введению санкций США в отношении иранской экономики. Хотя эти санкции нацелены на все сектора экономики, большинство экспертов считают, что главной целью санкций является иранская нефтяная промышленность.

В Вашингтоне Своей целью объявили доведение экспорта иранской нефти до нуля и призвали ее покупателей отказаться от таких закупок.

В связи с этим доходы Ирана от нефти упали из-за сокращения экспорта. Кроме того вспышка коронавируса также привела к снижению цен на нефть. Но ничто из этого не могло остановить двигатель развития нефтяной промышленности. За тот же период Иран увеличил добычу на совместном месторождении Южный Парс до 700 миллионов кубометров в сутки.

Добыча нефти на совместных месторождениях Западного Каруна также увеличилась примерно в 6 раз до 400 тыс. баррелей в сутки. Газоснабжение сельских районов также выросло на 120%.