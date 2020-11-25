Иран закупит 42 миллиона доз вакцины против COVID-19

Ссылаясь на три способа поставки вакцины против коронавируса, Намаки сказал, что один из них - через центр COVAX и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которые мы запланировали импортировать 16,8 миллиона доз, охватывая около 8,4 миллиона человек и около 10 процентов иранского населения.

Он добавил, что следующим шагом будет поставка около 5,5 миллиона доз вакцин в форме совместного контракта с иностранной компанией, а также покупка 20 миллионов вакцин у другой иностранной компании и в общей сложности 42 миллиона доз вакцин, с помощью которых проводится вакцинация 21 иранцев.

Он отметил, что инновационные иранские компании и отечественные ученые работают над созданием отечественной вакцины от COVID-19 в 12 компаниях в стране, и по крайней мере четыре опережают остальных, поскольку Всемирная организация здравоохранения приняла их процедуры.