Трансрегиональные державы удалились на 600 миль от морских границ в Персидском заливе

Выступая на пресс-конференции по случаю Дня военно-морского флота армии Исламской Республики Иран, который отмечается 27 ноября Адмирал Шафкат Рудсари отметил, что в последние годы количество Трансрегиональных судов уменьшилось благодаря увеличению присутствия Исламской Республики Иран в ближних и дальних водах в Персидском заливе.

"Сегодня военно-морской флот Вооруженных сил Исламской Республики Иран достиг уровня самообеспеченности, и все необходимое оборудование и инструменты производятся внутри страны, и это само по себе является сдерживающим фактором для врагов", уточнил он.