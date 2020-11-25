25 нояб. 2020 г., 18:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84123989
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Трансрегиональные державы удалились на 600 миль от морских границ в Персидском заливе

Трансрегиональные державы удалились на 600 миль от морских границ в Персидском заливе

Бендер-Аббас, 25 ноября. ИРНА — Командующий Южным флотом ВМС Исламской Республики Иран Адмирал Ария Шафкат Рудсари заявил в среду, что присутствие военно-морских сил ИРИ на Персидском заливе и регулярное патрулирование привели к тому, что Трансрегиональные державы удалились на 600 миль от морских границ страны.

Выступая на пресс-конференции по случаю Дня военно-морского флота армии Исламской Республики Иран, который отмечается 27 ноября Адмирал Шафкат Рудсари отметил, что в последние годы количество Трансрегиональных судов уменьшилось благодаря увеличению присутствия Исламской Республики Иран в ближних и дальних водах в Персидском заливе.

"Сегодня военно-морской флот Вооруженных сил Исламской Республики Иран достиг уровня самообеспеченности, и все необходимое оборудование и инструменты производятся внутри страны, и это само по себе является сдерживающим фактором для врагов", уточнил он.  

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