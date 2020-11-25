Катар выступил против кандидатуры Бахрейна на пост председателя СПЧ ООН

С несогласием Катара как один из членов Азиатско-Тихоокеанской группы с кандидатурой Бахрейна на пост председательства СПЧ ООН, Бахрейн совершает самый первый шаг с серьезной проблемой на пути к реализации своего плана по переходу на пост председательства Совета ООН по правам человека.

Несколько дней назад Бахрейн официально призвал страны-члены Азиатско-Тихоокеанской группы поддерживать его кандидатуру.

Председатель Совета ООН по правам человека назначается в конце каждого года сроком на один год.

Правозащитники с самого начала выразили свое недовольстве и удивление объявлением кандидатуры Бахрейна на пост председателя Совета по правам человека, вплоть до того, что многие правозащитные круги внутри и за пределами Бахрейна просто отвергли членство бахрейнского режима в Совете по правам человека. Они предупредили, что репрессивные режимы, такие как Бахрейн и Саудовская Аравия, злоупотребляют членством в Совете по правам человека как средство прикрыть свой черный список прав человека.

Напомним, Катар в 2018 году призывал заморозить членство Саудовской Аравии и ОАЭ в Совете по правам человека ООН, учитывая совершаемые ими значительные и систематические нарушения прав катарского народа.

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