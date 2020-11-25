США тайно пытаются уничтожить правовые институты Афганистана: Иран

Он в интервью ИРНА в Кабуле заявил, что США намерены покинуть Афганистан таким образом, что страна столкнется с войной и кровопролитием.

«Соединенные Штаты обязаны соблюдать международные права как агрессор в Афганистане и не оставить выжженную землю афганцам, когда они покинут регион», отметил пресс-секретарь МИД Ирана.

Говоря о выходе США из Афганистана и продолжении войны в этой стране, если мир не будет достигнут, Хатибзаде заявил, что Иран серьезно верит в мирном процессе. «Все афганские стороны и все группы вправе вести переговоры в полном межафганском формате. Мы думаем, что война и насилие не приносят мира, спокойствия и развития народу Афганистана».

Иранский дипломат подчеркнул, что Исламская Республика Иран прилагает все усилия для установления мира в рамках реального процесса диалога между афганскими сторонами.

Цели визита в Афганистан

Он назвал цель своего визита в Кабул развитием публичной дипломатии для расширения отношений двух стран.

Хатибзаде, который во вторник встретился с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой, сегодня проведет встречу с замглавы МИД Афганистана.

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