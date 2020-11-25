Объем экспорта из провинции Тегеран составил 1 млрд евро

Об этом заявил в среду в интервью ИРНА управляющий директор «Tehran Industrial Towns Company» Сабер Парниан.

"Повышение качества отечественной продукции и ее низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами привели к увеличению объема экспорта из провинции Тегеран", сказал он.

"Санкции стали возможностью для производства страны, и активисты промышленных предприятий смогли произвести более 2500 наименований товаров, ввоз которых в страну был ограничен или запрещен за последние два года, в дополнение к удовлетворению потребностей рынков 15 соседних и европейских стран", указал Парниан.

По его словам, до сих пор ни один из промышленных заводов провинции не был закрыт из-за нехватки сырья, потому что их потребности были удовлетворены за счет обхода санкций и локализации производства сырья.

"Объем производства текстильной и пищевой промышленностей увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", указал Парниан.