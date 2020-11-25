Глава МИД Венесуэлы заявил об укреплении стратегических связей с Ираном

Министр иностранных дел Венесуэлы в эксклюзивном интервью ИРНА заявил, что действующие администрации Ирана и Венесуэлы подготовили почву для расширения всеобщих отношений двух стран.

«Верю, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава иранского правительства Хасан Рухани акцентировали важность тех стратегических областях, которые превратились в основные приоритеты нашего народа из-за санкций США против двух стран», отметил он. «Например, санкции США оказали прямое влияние на энергетику, добычу нефти и транспорт товаров и продуктов питания», добавил Арреаса.

По его словам, Иран и Венесуэла превратились в яркий пример сотрудничества, несмотря на любые проблемы и агрессии. «Именно, этот вопрос привел к развитию наших двусторонних связей за последние годы», заявил венесуэльский министр.

«Хотя отправка Ираном нефтяных танкеров в Венесуэлу стала серьезным вызовом для США, но этот акт показал солидарность Ирана с осажденной Венесуэлой, тем более что наш народ доказал свою солидарность с иранским народом 10 лет назад при администрации Уго Чавеса», отметил глава МИД Венесуэлы.

«Теперь мы планируем проводить двустороннюю правительственную комиссию с участием всех министров Ирана и Венесуэлы, которая считается большим шагом к будущему», заключил он.

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