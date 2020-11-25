25 нояб. 2020 г., 11:56
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News Code: 84123340
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Тегеран надеется, что Байден компенсирует ошибки Трампа

Тегеран надеется, что Байден компенсирует ошибки Трампа

Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Иран ожидает, что новая администрация США осудит антииранскую политику нынешнего президента Соединенных Штатов в отношении Ирана и компенсирует ошибки прежней администрации. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы ожидаем, что следующая администрация США первым делом открыто осудит политику Трампа в отношении Ирана и компенсирует ошибки политики прежнего правительства", заявил рухани на заседании кабинета министров.

"Если будущие американские власти проявят соответствующее желание, то Иран и США могут вернуться к ситуации до 20 января 2017 года (дата начала президентских полномочий Трампа)", отметил иранский президент.

По его словам, Трамп совершил самые ужасные преступления в истории против независимых правительств и таких стран, как Иран и Палестина.

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