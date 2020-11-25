Тегеран надеется, что Байден компенсирует ошибки Трампа

"Мы ожидаем, что следующая администрация США первым делом открыто осудит политику Трампа в отношении Ирана и компенсирует ошибки политики прежнего правительства", заявил рухани на заседании кабинета министров.

"Если будущие американские власти проявят соответствующее желание, то Иран и США могут вернуться к ситуации до 20 января 2017 года (дата начала президентских полномочий Трампа)", отметил иранский президент.

По его словам, Трамп совершил самые ужасные преступления в истории против независимых правительств и таких стран, как Иран и Палестина.