25 нояб. 2020 г., 11:49
Journalist ID: 2390
News Code: 84123290
0 Persons

Tags

Лидер назвал Басидж богоданным запасом

Лидер назвал Басидж богоданным запасом

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в своем послании по случаю годовщины формирования Басидж (Мобилизация сил сопротивления) назвал эту организацию великим богатством и богоданным запасом иранскому народу.

«Басидж является огромной и блестящей реликвией покойного имама Хомейни, и показателей искренности, бдительности и борьбы», отмечается в послании лидера, которое было зачитано генералом Мохаммадом Ширази в режиме видео-конференции.
Как отметил аятолла Хаменеи, Басидж играет главную роль в защите страны, и её независимости и стабильности, также в передовых научных деятельностях
Лидер в своем послании заявил, что враги народа всегда хотели и хотят уничтожить Басидж, или делать его неэффективным.
После победы Исламской революции 26 ноября 1979 года по приказу основателя Исламской Республики Иран имама Хомейни была создана организация Басидж  (мобилизация сил сопротивления).

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =