Лидер назвал Басидж богоданным запасом

«Басидж является огромной и блестящей реликвией покойного имама Хомейни, и показателей искренности, бдительности и борьбы», отмечается в послании лидера, которое было зачитано генералом Мохаммадом Ширази в режиме видео-конференции.

Как отметил аятолла Хаменеи, Басидж играет главную роль в защите страны, и её независимости и стабильности, также в передовых научных деятельностях

Лидер в своем послании заявил, что враги народа всегда хотели и хотят уничтожить Басидж, или делать его неэффективным.

После победы Исламской революции 26 ноября 1979 года по приказу основателя Исламской Республики Иран имама Хомейни была создана организация Басидж (мобилизация сил сопротивления).

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