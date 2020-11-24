Зариф провел телефонный разговор со своей шведской коллегой о ядерной сделке

Тегеран, 24 ноября, ИРНА - Заместитель командующего Силами правопорядка Исламской Республики Иран Гасем Резаи сообщил, что за последние восемь месяцев было обнаружено более 716 тонн различных наркотиков, что на 30% больше, чем в прошлом году.