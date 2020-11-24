Зариф провел телефонный разговор со своей шведской коллегой о ядерной сделке

Ссылаясь на незаконные и несправедливые санкции США против Исламской Республики Иран, Зариф раскритиковал неспособность европейских стран выполнить свои обязательства по ядреной сделке и посоветовал министру иностранных дел Швеции не0020пожертвовать своей независимостью и суверенитетом ради репрессивной политики США.
Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Швеции Анн Линде в телефонном разговоре обсудили последние международные события, региональные проблемы, вопросы, связанные с ядреной сделкой, а также двусторонние и консульские отношения между двумя странами.
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