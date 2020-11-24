Рухани высоко оценил усилия иранских медиков в борьбе с коронавирусом

Хасан Рухани во вторник на заседании специализированных комитетов Национальной штаб-квартиры борьбы с коронавирусом сказал: «Несомненно, учитывая силу и научные и технологические возможности внутри страны, Иран сможет создать вакцину внутри страны, полагаясь на своих ученых».

«Чтобы обеспечить здоровье людей, правительство будет использовать свои внутренние возможности, как и приняло эффективные меры по закупке вакцин у стран, которые уже разработали безопасные вакцины», - отметил он.

Комитет здравоохранения национальной штаб-квартиры борьбы с коронавирусом также представил Всемирной организации здравоохранения достижения Ирана в этой области и объявил о регистрации Ирана среди производителей вакцин в мире, а также меры, принятые для закупки иностранных вакцин.

На данный момент более 850000 человек в Иране инфицированы вирусом, из которых около 45000 умерли.