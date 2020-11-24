За последние 8 месяцев было обнаружено 716 тонн наркотиков в Иране

«Количество операций, проведенных в этой области, свидетельствует о нашей убежденности и решимости бороться с незаконным оборотом наркотиков через границы и по всей стране», - сказал он.

По его словам, «Цель вмещательства западных стран в Афганистан - лишить жителей и мусульман этой страны комфорта и безопасности, что негативно скажется на всем мире».

«В этом отношении разве европейские и американские люди не осведомлены о преступлениях своих правительств !? Разве ООН не должна относиться к этому серьезно !? Западные страны только увеличили количество убийств, грабежей и унижений для народа Афганистана и превратили их рабочие места для производства наркотиков», - отметил он.

«Другие страны должны помочь Исламской Республике Иран в борьбе с наркотиками», - добавил он.

«За первые восемь месяцев этого года произошло 152 вооруженных столкновения с контрабандистами, в результате чего 47 контрабандистов были убиты, 27 из которых были ранены, 4 полиции также были убиты в этих столкновениях», - заключил он.