24 нояб. 2020 г., 17:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84122526
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Красный Полумесяц Ирана готов оказать помощь беженцам в Нагорном Карабахе

Красный Полумесяц Ирана готов оказать помощь беженцам в Нагорном Карабахе

Тегеран, 24 ноября, ИРНА - Глава Общества Красного Полумесяца Ирана Карим Хеммати объявил о готовности Общества Красного Полумесяца оказать помощь беженцам в результате войны в Нагорном Карабахе между Азербайджанской Республикой и Арменией.

«Общество Красного Полумесяца, как член Международного движения Красного Креста, стремится облегчить человеческие страдания, а также защитить жизнь и здоровье людей без какой-либо дискриминации между ними», - отметил он.

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, имеющее более чем 90-летнюю историю служения народу Ирана и всего мира, с момента своего основания двигалось к гуманитарным целям и еженедельным принципам Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.

Война между Арменией и Азербайджанской Республикой ведется из-за Нагорного Карабаха, который известен как часть Азербайджанской Республики, но находится под контролем Армении.

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