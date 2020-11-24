Красный Полумесяц Ирана готов оказать помощь беженцам в Нагорном Карабахе

«Общество Красного Полумесяца, как член Международного движения Красного Креста, стремится облегчить человеческие страдания, а также защитить жизнь и здоровье людей без какой-либо дискриминации между ними», - отметил он.

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, имеющее более чем 90-летнюю историю служения народу Ирана и всего мира, с момента своего основания двигалось к гуманитарным целям и еженедельным принципам Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.

Война между Арменией и Азербайджанской Республикой ведется из-за Нагорного Карабаха, который известен как часть Азербайджанской Республики, но находится под контролем Армении.