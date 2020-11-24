24 нояб. 2020 г., 16:59
Journalist ID: 2388
News Code: 84122515
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Лидер: путь к преодолению санкций – счастливый

Лидер: путь к преодолению санкций – счастливый

Тегеран, 24 ноября, ИРНА - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи сказал, что путь к преодолению санкций и их неэффективности может быть трудным вначале, но имеет счастливый конец.

Сегодня утром во вторник Верховный лидер Исламской революции на встрече с главами трех властей и другими членами Высшего экономического координационного совета, назвав вопрос санкций горькой реальностью и преступлением Соединенных Штатов и европейских партнеров против иранского народа, отметил: «Это преступление совершается против иранского народа в течение многих лет, но за последние три года оно усилилось».

«Те, на кого некоторые надеются, враждебно настроены по отношению к нам, а их внутренние позиции отнюдь не ясны, а недавние беспорядки не позволяют им говорить и занимать позицию по международным вопросам. На их слова нельзя рассчитывать и планировать», - добавил он.

Он также сослался на недавние заявления трех европейских стран. «Ситуация с США не ясна, и европейцы постоянно выступают против Ирана. Они говорят нам не вмешиваться в дела региона, в то время как сами они самым ложным образом вмешиваются в дела региона, и хотя Великобритания и Франция имеют разрушительные ядерные ракеты, а Германия идет по этому пути, они говорят нам не иметь ракет», - продолжил он.

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