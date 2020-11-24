Экспорт одежды из Ирана вырос на 30%

Он в интервью ИРНА выразил надежду на хороший рост экспорта одежды из Ирана до конца года по сравнению с прошлым годом.

По его словам, экспорт иранской одежды увеличился в то время, когда наши экспортеры сталкиваются с банковскими проблемами.

Иранский чиновник также указал на присутствие бизнесменов из Ирака, Афганистана и Сердней Азии в стране, которые легально или нелегально переводят одежды в свои страны. «Это тоже какой-то экспорт, но не приносит выгоду внутренним производителям», добавил он.

Нами назвал большую часть экспорта одежды из Ирана неофициальной. «В предыдущие годы, объем экспорта одежды из Ирана в среднем составил 50-60 млн долларов в год, но в этом году мы ожидаем развития экспорта», заключил он.