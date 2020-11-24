24 нояб. 2020 г., 12:34
Journalist ID: 2390
News Code: 84122012
0 Persons

Tags

Гарибабади подверг критике односторонние санкции на фоне пандемии COVID-19

Гарибабади подверг критике односторонние санкции на фоне пандемии COVID-19

Лондон, 24 ноября, ИРНА – Посол и постоянный представитель ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади подверг критике односторонние санкции и их эффекты на действия развивающихся стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Он на 48-й сессии Совета по промышленному развитию ЮНИДО, которая прошла в режиме видеоконференции, заявил о ключевой роли этой организации в планировании развивающих стран, включая Иран.
Указав на взаимодействия между Ираном и ЮНИДО в реализации нескольких проектов, Гарибабади отметил, что многосторонность должна быть сохранена как ценность для индустриализации. Иранский посол заявил, что впереди еще долгий путь к устойчивому росту и созданию мира с большим благосостоянием.
По его словам, борьба с пандемией коронавируса требует всеобъемлющей, скоординированной и многосторонней реакции для поддержки бедных стран и предоставления им возможности принимать более эффективные меры.
Он выразил серьезную озабоченность Ирана последствиями коронавируса в развивающихся странах, особенно в тех, которые пандемия COVID-19 находится вне их контроля.
Иранский дипломат дал понять, что введение односторонних санкций против стран в условиях пандемии является вопиющим нарушением целей и принципов Устава ООН, международного права, международного гуманитарного права, а также принципов многосторонности, норм дипломатии и международных отношений.
«Мы твердо верим, что сейчас решающее время для сотрудничества и общения не только на основе совместной ответственности, но и посредством решительных совместных действий международного сообщества. Борьба с этой эпидемией – это глобальная борьба», добавил он.
Гарибабади выразил обеспокоенность краткосрочными и долгосрочными последствиями коронавируса для развивающихся стран, призвав ЮНИДО использовать свои возможности и гарантировать производство и справедливое распределение вакцины от этого заболевания для нуждающихся стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =