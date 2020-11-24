Остров Киш приветствует футуристические планы

Однако насколько важен этот вопрос и какие особенности он имеет? В чем разница между городами будущего и сегодняшними? Какие возможности и привилегии будут у людей в этих городах?

Говорят, что если 20 век был веком стран, то 21 век принадлежит городам. Город будущего — это тема и концепция, схожая по смыслу с умным городом. Создание таких городов было бы невозможно без мер по установлению, во-первых, требований для этой цели.

В последние несколько лет между странами шла конкуренция за создание развитых, устойчивых и функциональных городов, примеры которой можно увидеть в таких странах, как США, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, ОАЭ и некоторые другие государства.

Дело в том, что во многих современных городах по всему миру наблюдается асимметричный рост из-за увеличения и перемещения населения, миграции, а также массового производства и потребления. Эта ситуация привела ко многим последствиям, включая глобальное потепление, ухудшение состояния окружающей среды, зависимость от невозобновляемых источников энергии, загрязнение воздуха, воды и почвы, дорожное движение, слабость в предоставлении услуг, появление субурбанизации и рост бедности. Требуются немедленные меры для решения этих проблем.

Есть тысяча и одна причина, по которой наш любимый Иран должен быть среди пионеров в создании городов будущего, сохраняя при этом и учитывать его культурную самобытность, чтобы иметь возможность войти в число влиятельных стран, а не тех, которые находятся под влиянием другими в ближайшие десятилетия. Этот процесс уже начался в Иране благодаря проницательности официальных лиц и неоспоримому научному росту страны. Таким образом, данная статья направлена на то, чтобы подчеркнуть необходимость ускорения этого процесса.

Однако возникает вопрос: какой регион более подходит для пионера в реализации такого мегапроекта? Где отправная точка? Где пункт назначения?

Такие вопросы предназначены для того, чтобы сообщит нашему доброму народу хорошие новости о том, что остров Киш [в Персидском заливе] является точкой национального согласия для реализации цели создания иранского города в ближайшие десятилетия.

Факторами, которые делают остров Киш более футуристическим и подходящим регионом по сравнению с другими частями страны, являются сильная решимость, единое управление, наделенный полномочиями частный сектор, обилие чистых и возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и Морской, стратегическое положение, ограниченная среда и, наконец, наличие всей необходимой инфраструктуры, а также волоконно-оптических линий передачи для активации пятого поколения подключения к Интернету 5G, что является основным и необходимым предварительным условием и требованием для создания умных городов.

Цифровые города более экологичны по сравнению с современными крупными городами. Доказательством этого утверждения является тот факт, что на острове Киш самый высокий уровень использования велосипедов на душу населения по сравнению с другими городами страны. Кроме того, остров является самым удобным для пешеходов местом в Иране, а также имеет самую длинную велосипедную дорожку на Ближнем Востоке.

Сочетание современных технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, в контексте подключения к интернету пятого поколения (5G) может дать острову возможность достичь тысяч новых достижений, среди которых создание интеллектуальной транспортной системы.

Мы рады сообщить, что этот новый подход будет впервые принят на острове Киш в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным вице-президентом по науке и технологиям, Министерством информационных и коммуникационных технологий и умного транспорта и Организацией свободной зоны Киш.

Результат исследования факторов, эффективных в борьбе с бедностью, проведенного недавно в Гарвардском университете, показал, что время, затрачиваемое на переезд из одного места в другое, помогает людям избежать бедности больше, чем любой другой фактор, такой как уровень преступности или доступ к хорошим школам. Согласно исследованию, если ходьба или использование общественного транспорта является самым быстрым способом добраться из одного места в другое, ни один гражданин не будет чувствовать себя обездоленным и бедным из-за того, что у него нет машины.

На острове Киш инновации и предпринимательство ценятся больше, чем в любом другом месте страны. Создание на острове крупного инновационного центра для поддержки компаний, основанных на новых технологиях, является одной из мер, которые продемонстрируют его преимущества в ближайшие годы.

В качестве продолжения этого процесса и для создания регионального центра науки, инноваций и изобретательности на этой золотой иранской территории в северной части Персидского залива на повестку дня были поставлены следующие меры: Реализация плана по созданию новых технологических парков для размещения других стартапов, технологических компаний и предпринимателей, взаимодействие со всеми крупными и ведущими университетами страны, чтобы убедить их присутствовать на острове, подготовка почвы для открытия на острове международного университета с участием авторитетных зарубежных и отечественных университетов, создание творческих или мягких индустрий; и применение других технологических мер.

* Управляющий директор Организации свободной зоны острова Киш