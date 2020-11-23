Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу

Алекно приступит к работе уже в ноябре текущего года и возглавит сборную Ирана до конца летних Олимпийских игр в Токио.

"Алекно должен изучить национальные и зарубежные лиги, чтобы определить состав на Лигу наций, а также Олимпийские игры", заявил президент Федерации волейбола Мохаммад Реза Даварзани.

По его словам, помогать ему в сборной Ирана будут итальянец Томазо Тотоло, а также иранские специалисты.

Алекно привел сборную России к победе на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а также возглавлял команду на Играх-2008 и 2016.