23 нояб. 2020 г., 20:24
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News Code: 84121294
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Внешнеторговый оборот Ирана за 8 месяцев превысил $44 млрд

Внешнеторговый оборот Ирана за 8 месяцев превысил $44 млрд

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Внешний товарооборот Ирана за восемь месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) достиг более $44,6 млрд.

Информация об итогах внешней торговли за первые 5 месяца 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $44,6 млрд, а в весовом измерении — 97,7 млн тонн, сообщил в понедельник генеральный директор иранской таможенной службы Мехди Мирашрафи.

За отчетный период Иран импортировал товары на сумму 21,8 млн тонн общей стоимостью 23,1 млн долларов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, объем иранского экспорта за указанный период составил 75 млн тонн общей стоимостью $21,5 млрд, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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