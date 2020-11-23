Санкции США против независимых стран — неудачная политика

"Санкции (США против Ирана) укрепили внутреннюю производственную инфраструктуру страны и превратили угрозы в возможности", заявил в понедельник Галибаф на встрече с послом Турции в Иране Деря Орс.

Во время встречи, Галбаф заявил, что ирано-турецкие отношения опираются на древнюю историю, общую культуру, и религию. "В последние годы, несмотря на введение жестких санкций и одностороннюю политику США в отношении Исламской Республики Иран, основы внутреннего производства страны укрепились, и угрозы превратились в возможности, результаты которых можно увидеть в ближайшем будущем", указал спикер иранского парламента.

Он отметил, что вспышка пандемии коронавируса является одной из причин снижения торговых отношений между Ираном и Турцией.