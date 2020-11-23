Иран и Италия обсудили двустороннее сотрудничество в сфере культуры

Первый секретарь и советник отдела культуры и печати Посольства Италии в Тегеране Ярослава Романова и заместитель главы Национального музея Ирана Фрейдун Биглари обсудили в понедельник пути расширения сотрудничества между музеями двух страны.

Романова, в частности, призвала к расширению сотрудничества между итальянскими музеями и Национальным музеем Ирана для повышения взаимопонимания между народами двух стран.

Романова упомянула долгую историю культурных отношений между Ираном и Италией, которая насчитывается несколько тысяч лет, и выразила надежду, что эти тесные отношения, особенно в области межмузейного сотрудничества, будут продолжаться и в будущем.