23 нояб. 2020 г., 18:57
Journalist ID: 2177
News Code: 84121243
0 Persons

В Иране создают вакцины нового поколения для борьбы с COVID-19

В Иране создают вакцины нового поколения для борьбы с COVID-19

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 иранские ученые пытаются разрабатывать вакцины нового поколения. Об этом сообщил в понедельник руководитель научного комитета по борьбе с коронавирусом (COVID-19) Мостафа Ганеи.

"Ряд иранских компаний в настоящее время работают над созданием вакцин нового поколения, известных как MRNA", сказал Ганеи.
По его словам, из-за односторонних санкций США против Тегерана, Иран сталкивается со многими проблемами на пути к созданию вакцин от COVID-19, однако иранские ученые уже начали разработку вакцин.
В настоящее время разработку вакцин начали 6 иранских компаний, однако их вакцины еще не прошли клинические испытания.
Вакцины нового поколения, известные как вакцины MRNA уже прошли первоначальные испытания, опережая конкурентов на несколько шагов.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 7 =