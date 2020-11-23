В Иране создают вакцины нового поколения для борьбы с COVID-19

"Ряд иранских компаний в настоящее время работают над созданием вакцин нового поколения, известных как MRNA", сказал Ганеи.

По его словам, из-за односторонних санкций США против Тегерана, Иран сталкивается со многими проблемами на пути к созданию вакцин от COVID-19, однако иранские ученые уже начали разработку вакцин.

В настоящее время разработку вакцин начали 6 иранских компаний, однако их вакцины еще не прошли клинические испытания.

Вакцины нового поколения, известные как вакцины MRNA уже прошли первоначальные испытания, опережая конкурентов на несколько шагов.