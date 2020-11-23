В женеве открылась конференция по Афганистану

Ранее официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде сообщил, что в конференции, которая запланирована на 23–24 ноября принимает участие министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Конференция по созданию прочной основы мирного процесса в Афганистане проходит раз в 4 года в Женеве", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В этом году в конференции примут участие 66 стран и 32 международные организации. Из-за вспышки пандемии коронавируса Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Финляндией и правительством Афганистана проводят в Женеве специальную конференцию для создания прочной основы мирного процесса в Афганистане.