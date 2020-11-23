Иран решительно продолжает поддерживать безопасность Сирии

Он на встрече со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном подчеркнул необходимость непристрастной позиции Организации объединенных наций по Сирии.

Иранский дипломат также приветствовал конструктивные действия ООН по сохранению территориальной целостности, национального суверенитета и восстановлению безопасности в этой стране.

Он предупредил об усилиях некоторых опасных террористических группировок для исключения из черного списка ООН.

Амир Абдоллахиан назвал введение санкций против Сирии, особенно в области медицины, медицинского оборудования и продуктов питания, жестоким и подчеркнул необходимость принять меры для отмены гуманитарных санкций.

Педерсен также указал на меры, принятые за последние 10 лет для установления мира и безопасности в Сирии, и заявил: «Политический процесс идет относительно хорошо, но атмосфера недоверия между различными группами в Сирии по прежнему препятствует прогрессу этого процесса».

Спецпредставитель ООН по Сирии также отметил, что все партии, стороны, соседние страны и международные организации должны способствовать для выхода из текущего тупика в Сирии.

Он также высоко оценил действия Ирана по борьбе с терроризмом и гуманитарные усилия Исламской Республики для возвращения сирийских беженцев в страну.

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