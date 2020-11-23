Объем производства нефтехимической продукции в Иране составил 35 млн тонн за последние 7 месяцев

Нефтехимическая промышленность имеет самую высокую добавленную стоимость среди других отраслей, связанных с нефтью и газом, в мире. Эта отрасль способна приносить стране больший доход, потому что она превращает сырье в товары с высоким потреблением и, конечно же, дорогие.

Вышеуказанные показатели свидетельствуют о том, что нефтехимические заводы Ирана хорошо работают, и несмотря на некоторые проблемы, процесс производства и продажи различных нефтехимических продуктов является приемлемым. С усилиями мастеров нефтехимической отрасли страны в этом году ожидаются скачки производства в этой области.

С реализацией третьего плана скачка мощность нефтехимической промышленности увеличится со 100 млн тонн в конце 1400 года (2021 г.) до 133 млн тонн в 1404 иранском календарном году (2025 г.), а доход страны от нефтехимической отрасли увеличится с 25 млрд долларов в 2016 году до 37 млрд долларов в 2025 году.

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