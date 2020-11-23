Аракчи обсудил с послом Армении события в Нагорном Карабахе

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и посол Армении в Иране Арташес Туманян обсудили ситуацию в Карабахе, сложившуюся после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня Между Ереваном, Баку и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Тегеране.



Дипломаты рассмотрели проблему карабахского урегулирования, участие и возможной роли региональных и нерегиональных сил в поствоенных процессах.

Собеседники обсудили направления и возможности взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Ираном в нынешних сложных условиях.

Стороны отметили необходимость сохранения и укрепления постоянных связей, проведения консультаций между государственными органами, общественными кругами двух стран, активизации совместной работы в различных сферах.