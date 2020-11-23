Зариф примет участие в конференции по Афганистану в Женеве

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде сообщил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в специальной конференции для создания прочной основы мирного процесса в Афганистане.

"Конференция по созданию прочной основы мирного процесса в Афганистане проходит раз в 4 года в Женеве", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В этом году в конференции примут участие 66 стран и 32 международные организации. Из-за вспышки пандемии коронавируса Мероприятие пройдет в онлайн-формате, оно запланировано на 23–24 ноября.