Постпред Ирана сообщил о новой фазе обогащения урана

Последним ядерным шагом Ирана в ответ на его обязательства в рамках ядреной сделки стала закачка гексафторида урана (UFS) в центрифугу IRM, что было обсуждено на ежеквартальном заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Между тем, после этого «европейская тройка» (Франция, Великобритания и Германия) выступила с очередным заявлением против Ирана и обвинила страну в нарушении ядерного соглашения.

В этой связи посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии говорит, что все ядерные действия Ирана носили мирный характер и осуществлялись под эгидой МАГАТЭ, и что у Соединенных Штатов нет оправдания для нападения на Иран.

«Наши позиции на ежеквартальных заседаниях Совета управляющих по вопросам ядреной сделки и гарантий обычно устанавливаются в соответствии с тремя критериями: доклады Генерального директора Агентства, статус выполнения обязательств противоборствующих сторон и позиции стран в Совете».

«Поскольку тема саммита касается Ирана, мы, как последний оратор, обычно описываем позиции, чтобы при необходимости ответить на вопросы

, поднятые странами. Совместное выступление трех европейских стран представили как второе выступление саммита, а не после выступления Ирана», - указал он.