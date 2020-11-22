22 нояб. 2020 г., 20:50
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News Code: 84120030
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Иран и Казахстан обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Иран и Казахстан обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Прошла видеоконференция между Ираном и Казахстаном по сотрудничеству в области здравоохранения.

Как сообщает посольства ИРИ в Нурсултане, замминистры здравоохранения Ирана и Казахстана на этой видеоконференции обсудили сотрудничество в области медицины, здравоохранения, науки, и обменялись мнениями по борьбе с коронавирусом.
Первый замглавы минздрава Казахстана Марат Шуранов, спецпомощник минздрава Ирана по международным вопросам Мохсен Асади Лари и посол ИРИ в Казахстане Маджид Сабер приняли участие в этой видеоконференции, и обменялись своим опытом по противостоянию COVID-19.
Шуранов заявил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане улучшилась по сравнению с соседними странами, и вступил в силу жесткий режим карантина в стране.
Стороны также на этой видеоконференции изучили последние действия двух стран для получения вакцины от коронавируса.

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