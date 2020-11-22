Объем экспорта автомобилей из Ирана составил $5,7 млн

«В 2018 году около 1300 автомобилей объемом 1573 тонны было экспортировано в девять стран - Гонконг, Тайвань, Сирию, ОАЭ, Испанию, Китай, Ирак и Турцию», - отметил он.

По его словам, Ирак с 3,122,900 долларов, Азербайджанская Республика с 1,159,400 долларов, Сирия с 981,825 долларов были тремя основными направлениями иранских автомобилей.

«На долю Saina приходилось более 90% экспортной корзины автомобилей в 2019 году, а на Pride, Tiba, Quick, Samand, Pars, Peugeot 207, Haima и Dena приходилось менее 10%», - пояснил он.