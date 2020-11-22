Иранский фильм получил награду за лучший полнометражный фильм на румынском кинофестивале

«Я, Зохре», режиссера Сиамака Эбрахими, который ранее участвовал в Международном кинофестивале в Дурбане в Южной Африке, получил награду за лучший полнометражный фильм на румынском кинофестивале Simfest.

17-й Международный фестиваль телевизионных вещателей и независимых продюсеров Simfest прошел онлайн с 14 по 20 сентября 2020 года в Румынии. Это один из немногих телевизионных фестивалей в Европе, который собирает профессионалов телевидения, независимых продюсеров и энтузиастов со всего мира. В этом году Симфест прошел онлайн из-за вспышки коронавируса.