22 нояб. 2020 г., 17:43
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Иранский фильм получил награду за лучший полнометражный фильм на румынском кинофестивале

Иранский фильм получил награду за лучший полнометражный фильм на румынском кинофестивале

Тегеран, 22 ноября, ИРНА - После своего международного успеха фильм «Я, Зохре» получил приз за лучший полнометражный фильм на фестивале независимого кино в Румынии.

«Я, Зохре», режиссера Сиамака Эбрахими, который ранее участвовал в Международном кинофестивале в Дурбане в Южной Африке, получил награду за лучший полнометражный фильм на румынском кинофестивале Simfest.

17-й Международный фестиваль телевизионных вещателей и независимых продюсеров Simfest прошел онлайн с 14 по 20 сентября 2020 года в Румынии. Это один из немногих телевизионных фестивалей в Европе, который собирает профессионалов телевидения, независимых продюсеров и энтузиастов со всего мира. В этом году Симфест прошел онлайн из-за вспышки коронавируса.

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