Зариф подчеркнул необходимость снятия санкций против Сирии

Иранский министр иностранных дел и спецпредставитель ООН по Сирии в субботу обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
Указав на саботаж политического урегулирования сирийского кризиса со стороны некоторых стран, Зариф отметил, что возникли хорошие возможности для завершения кризиса в Сирии за последние годы, но в любом случае ряд стран сорвали все усилия.
Педерсен на этой встрече представил иранскому министру отчет о последней ситуации вокруг формирования конституции Сирии. Он также заявил о важности роли Ирана в урегулировании 10-летнего кризиса в Сирии в сотрудничестве с ООН.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф на встрече со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном призвал к снятию несправедливых и жестких санкций против сирийского народа и правительства на фоне вспышки коронавируса.
Иранский министр иностранных дел и спецпредставитель ООН по Сирии в субботу обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
Похожие новости
-
Страны-гаранты подчеркнули необходимость продолжения консультаций
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана, России и Турции подчеркнули необходимость…
-
Зариф: единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что…
Your Comment