22 нояб. 2020 г., 17:27
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Зариф подчеркнул необходимость снятия санкций против Сирии

Зариф подчеркнул необходимость снятия санкций против Сирии

Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф на встрече со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном призвал к снятию несправедливых и жестких санкций против сирийского народа и правительства на фоне вспышки коронавируса.

Иранский министр иностранных дел и спецпредставитель ООН по Сирии в субботу обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
Указав на саботаж политического урегулирования сирийского кризиса со стороны некоторых стран, Зариф отметил, что возникли хорошие возможности для завершения кризиса в Сирии за последние годы, но в любом случае ряд стран сорвали все усилия.
Педерсен на этой встрече представил иранскому министру отчет о последней ситуации вокруг формирования конституции Сирии. Он также заявил о важности роли Ирана в урегулировании 10-летнего кризиса в Сирии в сотрудничестве с ООН.
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