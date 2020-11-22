Зариф подчеркнул необходимость снятия санкций против Сирии

Иранский министр иностранных дел и спецпредставитель ООН по Сирии в субботу обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

Указав на саботаж политического урегулирования сирийского кризиса со стороны некоторых стран, Зариф отметил, что возникли хорошие возможности для завершения кризиса в Сирии за последние годы, но в любом случае ряд стран сорвали все усилия.

Педерсен на этой встрече представил иранскому министру отчет о последней ситуации вокруг формирования конституции Сирии. Он также заявил о важности роли Ирана в урегулировании 10-летнего кризиса в Сирии в сотрудничестве с ООН.

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