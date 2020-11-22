Индонезия рассмотрит предложение Ирана о строительстве НПЗ

«Иран представил предложение о строительстве нефтеперерабатывающего завода мощностью более 100 000 баррелей в день на Яве, Индонезия», - сказал генеральный директор по нефти и газу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмаджа Пуджа.

Иранские источники процитировали председателя Союза экспортеров нефти и газа и председателя совместного ирано-индонезийского совета по переработке нефти Хасана ХосроДжерди, который сообщил, что предлагаемый проект оценивается в 8,4 миллиарда долларов.

Согласно данным, Иран, который стремится увеличить экспорт сырой нефти после снятия санкций, будет снабжать НПЗ нефтью. Представитель министерства нефти Ирана также сказал, что страна в настоящее время изучает осуществимость проекта.