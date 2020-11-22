МИД: Канаде следует отказаться от двойных стандартов

Саид Хатибзаде на виртуальной пресс-конференции со СМИ в воскресенье утром заявил об этом. «22 ноября вслед за политическими, деструктивными и антиправозащитными действиями Канады в поддержке экономическому терроризму США и контрреволюционным течениям, мы вызвали посла Италии в качестве защитника интересов Канады. Правительство Канады должно выполнить взятые на себя обязательства и отказаться от двойных стандартов в выступлениях и действиях. Есть много направлений сотрудничества. Однако подход канадского правительства на протяжении многих лет был деструктивным», - сказал он.