12 иранских исследователей вошли в список самых цитируемых ученых мира

Глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани в воскресенье сообщил, что Институт научной информации (ISI(ежегодно публикует список наиболее цитируемых учёных (Highly Cited Researchers), на основе которого, в частности, составляется Академический рейтинг университетов мира.

В этом году из Ирана 12 исследователей попали в список самых цитируемых ученых мира, в котором 6389 исследователей из всего мира избраны.

Профессора Садажд Джафари и Мехди Дегхани из университета Амира Кабира в категории математики, Мохаммад Мирза-Заде из Гилянского университета, Омид Махиан из Мешхедского Университета, Носратолла Вазири из Тегеранского университета, Хамидреза Пургасеми из университета Шираза, Хасан Карими из технологического университета Гучана, Нуроддина Гадими из Азадского университета, Мостафа Эслами из Мазендеранского университета, Омид Ахаван из технологического университета им. Шариф, Масуд Резаи из университета Тарибиата Моддареса и Мехди Джафари из Горганского университета попали в данном списке.