22 нояб. 2020 г., 10:54
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Рухани поздравил президента Ливана с днем независимости

Рухани поздравил президента Ливана с днем независимости

Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поздравил своего ливанского коллегу Мишеля Наима Ауна с национальным праздником этой страны — Днем Независимости.

Говоря, что Ливан в прошлом году пережил трудные дни, президент Ирана отметил: «Но сопротивление в тени умных лидеров привело к достоинству Ливана, и они показали миру путь к независимости и процветанию Ливана при вашей президенции». Он добавил, что указанный путь будет продолжаться при сочувствии и поддержке различных политических течений.
Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран как раньше поддерживает ливанский народ и правительство, и готов к расширению двусторонних всеобщих отношений.
Глава иранского правительства пожелал ливанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Ливана — мира и благополучия.
День независимости Ливана — национальный праздник в Ливане. Отмечается 22 ноября в память об освобождении в 1943 году от французского мандата, осуществлявшегося над ливанскими землями более 23 лет (с 1920 года).

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