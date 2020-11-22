Рухани поздравил президента Ливана с днем независимости

Говоря, что Ливан в прошлом году пережил трудные дни, президент Ирана отметил: «Но сопротивление в тени умных лидеров привело к достоинству Ливана, и они показали миру путь к независимости и процветанию Ливана при вашей президенции». Он добавил, что указанный путь будет продолжаться при сочувствии и поддержке различных политических течений.

Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран как раньше поддерживает ливанский народ и правительство, и готов к расширению двусторонних всеобщих отношений.

Глава иранского правительства пожелал ливанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Ливана — мира и благополучия.

День независимости Ливана — национальный праздник в Ливане. Отмечается 22 ноября в память об освобождении в 1943 году от французского мандата, осуществлявшегося над ливанскими землями более 23 лет (с 1920 года).

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